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Gerçek bir şifa deposu! İyi gelmediği bir şey yok...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 23.10.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Gerçek bir şifa deposu! İyi gelmediği bir şey yok...

C vitamini, antioksidan ve fenolik madde zengini olam mürverin faydaları saymakla bitmiyor! "Bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında da yer alan mürveri sofralık olarak tüketeceksek tam olgun olanları yemek çok önemli" diyen Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz mürver hakkında merak edilenleri sıraladı. Mürver nedir? Mürver nasıl yetiştirilir? Mürver nasıl tüketilir? Mürver neye iyi gelir?

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz, mürverin önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Dr. Aslı Yılmaz, "Dünya ve ülkemizin küresel salgınla mücadele ettiği bu dönemde, hepimiz bağışıklık sistemimizin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda da mürver, gerçekten önemli bir bitki. Üzümsü meyveler grubunda, çalı formunda veya küçük ağaç formunda gelişim gösteriyor. Nisan ve mayıs ayında çiçeklenmesi başlıyor. Beyaz renkli ve kendine has çok güzel bir kokusu var. Hatta reçeli, şurubu, şerbeti yapılır. Çok az da olsa ülkemizde bilinir. Hasadı ise ağustos ortasında başlıyor ve eylül ortasına kadar devam ediyor. Meyveyi salkım şeklinde hasat ediyoruz.

C vitamini, antioksidan ve fenolik maddelerce çok zengin bir bitkidir. Dolayısıyla grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonların da iyidir. Daha sonrasında kan basıncımızı düzenler, kolesterol düşürür ve daha birçok faydaları vardır. Yalnız mürver meyvesini sofralık olarak tüketecek olursak tam olgun meyveleri tüketmemiz gerekir. Çünkü olgunlaşmamış meyvelerde toksinler vardır, zehirli bileşenler. Bu da tabii tehlikeli olabilir.

Biz mürveri yalnızca işlenmiş olarak çok kullanıyoruz. Gıda ve ilaç sanayiinde, kozmetikte kullanıyoruz; sabun, şampuan ve krem yapımında kullanılıyor. Boya maddesi olarak da mürveri kullanıyoruz. Daha çok işlenmiş olarak tüketiyoruz" dedi.


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