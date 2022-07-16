Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk öldü. Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki 72 EP 436 plakalı cip, dün Batman-Diyarbakır kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.

Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.

Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

- Kaymakam tutuklandı

Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.

Sinanoğlu hakkında "alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz