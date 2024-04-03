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Gercüş’te çekilen filmden ilham alıp aday olan kadın, 1 oy farkla kazandı

İHA İHA
03.04.2024 10:47
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Batman‘ın Gercüş ilçesi Sargın köyünde çekilen Hükümet Kadın filminden etkilenip aday olan kadın muhtar, resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla kazandı.

Gercüş’te çekilen filmden ilham alıp aday olan kadın, 1 oy farkla kazandı

Filmdi gerçek oldu dedirten olay Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde oldu. 38 yaşındaki Zeynep Beyaz, köylerinde çekilen Hükümet Kadın filminden etkilenerek muhtar adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Zeynep Beyaz, kullanılan geçerli 49 oydan 25’ini alarak 1 oy farkla kazandı.

Köylerinde çekilen film sayesinde ilham aldığını belirten Zeynep Beyaz, 1 oy ile kazandığını, Hükümet Kadın senaryosuyla aynı ve gerçek olduğunu söyledi. Hükümet Kadın filmi köylerinde çekildiğinde uzaktan izlediğini ifade eden Beyaz, "Böyle bir ilham geldi ve neden olmasın, bu düşünce ile yola çıktım. Bu senaryodan etkilendim ve bu senaryo gerçek oldu. 49 oydan 25 oy aldım, karşı taraf ise 24 oy aldı ve ben kazandım. Köylülerin desteği ile kazandım" dedi.

Projelerinden en önemlisi köylerinde su olduğunu, depo olmadığını dile getiren Beyaz, "İlk projem budur. Sanat okulundan mezun oldum, resim bölümü. Resim, zaten hayatın en önemli bir gerçeği. Bundan yol alarak köyümüzde resim atölyesi açmayı düşünüyorum. Köyümüzde bir okul var, eski. Bunu onarıp resim atölye açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Seçmenlerden Gurbet Şaşmaz, adayı kadın olduğu için desteklediğini dile getirerek, "İlk projesi de inşallah su olacaktır. Daha önce hiçbir zaman kadın olmadığı için ona oy verdim. Kadın eli nasıl bir eve değip güzelleşiyorsa bu köyde güzel hizmetler yapacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Mehmet Ali Şaşmaz ise şöyle konuştu:
"Her şeyden önce köyümüze kadın eli değsin. Değişiklikler her zaman için güzeldir. Muhtarımızın kültür seviyesi de yüksek, köylü olarak her türlü desteği vereceğiz. Devletimizin verdiği imkanlar çerçevesinde bu köye hizmet yapacak."

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