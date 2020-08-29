Gercüş’te ilk defa yüzme havuzu gören çocuklar doyasıya eğlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilk defa kurulan portatif havuzun açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi çerçevesinde Gercüş Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yüzme havuzu açılışı yapıldı. Açılış törenine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, "Batman Gençlik Spor Müdürlüğü olarak çok mutluyuz çünkü bugün bakanlığımızın Batman’a kazandırdığı 2 portatif havuzunun açılışını öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Batman merkez ve Gercüş ilçemizde toplam 2 portatif havuzumuz hizmete girdi. Antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımızla bakanlığımızın başlattığı ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında yüzme eğitimlerimiz başladı. Bu yüzme havuzları sayesinde hem çocuklar eğleniyor hem de boğulma vakaları azalacaktır" dedi.

