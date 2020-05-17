YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te online veli toplantısı düzenlendi

Gercüş’te online veli toplantısı düzenlendi

BATMAN HABERLERİ  | 17.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim döneminde velilerle online toplantı gerçekleştirdi.Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin verildiği okul, velilere yönelik de çalışmalar yapılıyor.

Gercüş’te online veli toplantısı düzenlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim döneminde velilerle online toplantı gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin verildiği okul, velilere yönelik de çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet İlkokulu yönetimi, bu süreçte gerçekleştirilen eğitim, salgın önlemleri ve öğrencilerin durumunu görüşmek üzere velilerle video konferans ile toplantı düzenledi. Toplantıda velilere, eğitim süreci dahil öğrencilerin evde geçirdiği süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, "Uzaktan eğitim sureci ve okulumuzda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapmak, değerli velilerimizin bu süreçteki go¨ru¨s¸lerini almak u¨zere Velilerimizin katılımıyla program üzerinden veli toplantımızı gerçekleştirdik. Veli toplantısına katılım sağlayan ve teknik donanım yetersizliğinden dolayı katılamayıp bizleri arayan, katılmak isteyip katılamayan tu¨m Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze eğitim günlerini aratmayan toplantımız iyi dilek ve temenniler ile sona erdi. Eğitim için attığımız her adım, Sevgili öğrencilerimiz için geleceğe yapılmış¸ bir yatırımdır. Velilerimizden bu süreci iyi takip etmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın evde zamanı uyguladığımız programa uygun geçirmeleri ve ailelenin de bunu kontrol etmeleri önemli" dedi.

Gercüş’te online veli toplantısı düzenlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PARTNERFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafıFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Batman Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:18
Sabah
04:57
Öğle
12:17
İkindi
16:08
Akşam
19:27
Yatsı
20:59

Batman Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Ali Eczanesi
Merkez
Bilal Eczanesi
Merkez
Toprak Eczanesi
Merkez
Yeni Melek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Yılmaz Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.