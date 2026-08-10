SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Gerginlik sürüyor! Fatih Terim'den TFF Başkanı'na bir gönderme daha

Fatih Terim, YouTube kanalında yayınladığı yeni videoda isim vermeden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na göndermede bulundu. Tecrübeli teknik adam, makamdan güç almadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gerginlik sürüyor! Fatih Terim'den TFF Başkanı'na bir gönderme daha
Cevdet Berker İşleyen

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında yayınladığı yeni içerikle yeniden gündeme geldi. "Terim Deneyimi" başlığıyla izleyicilerin karşısına çıkan Terim, Türk futbolunun mevcut gündemine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

FATİH TERİM'DEN GÖNDERME

Gerginlik sürüyor! Fatih Terim den TFF Başkanı na bir gönderme daha 1

Dünya Kupası döneminde A Milli Takım üzerinden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile polemik yaşayan Fatih Terim, yeni videosunda isim vermeden yine TFF Başkanı'na göndermede bulundu.

Terim, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurgularken, sözlerini herhangi bir makamı veya kişiyi memnun etmek için söylemediğinin altını çizdi.

"VARLIĞIMI MAKAMIMDAN ALMAM"

Gerginlik sürüyor! Fatih Terim den TFF Başkanı na bir gönderme daha 2

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım"

DÜNYA KUPASI'NDA BAŞLAYAN POLEMİK

Gerginlik sürüyor! Fatih Terim den TFF Başkanı na bir gönderme daha 3

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, Dünya Kupası sırasında yaşanan açıklamalarla başlamıştı. Terim'in kullandığı "Hesap sorma" ifadesi, TFF Başkanı tarafından sert şekilde karşılanmıştı.

İki isim arasındaki tartışma, daha sonra karşılıklı açıklamalarla devam etti. Terim, daha önce yaptığı açıklamada ise kendisini ayrıca savunmaya ihtiyaç duymadığını belirterek Türk futbolunun temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini söylemişti.

"Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları"

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...
Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bulSüper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bul
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.