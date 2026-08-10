Gerginlik sürüyor! Fatih Terim'den TFF Başkanı'na bir gönderme daha

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında yayınladığı yeni içerikle yeniden gündeme geldi. "Terim Deneyimi" başlığıyla izleyicilerin karşısına çıkan Terim, Türk futbolunun mevcut gündemine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

FATİH TERİM'DEN GÖNDERME

Dünya Kupası döneminde A Milli Takım üzerinden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile polemik yaşayan Fatih Terim, yeni videosunda isim vermeden yine TFF Başkanı'na göndermede bulundu.

Terim, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurgularken, sözlerini herhangi bir makamı veya kişiyi memnun etmek için söylemediğinin altını çizdi.

"VARLIĞIMI MAKAMIMDAN ALMAM"

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım"

DÜNYA KUPASI'NDA BAŞLAYAN POLEMİK

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, Dünya Kupası sırasında yaşanan açıklamalarla başlamıştı. Terim'in kullandığı "Hesap sorma" ifadesi, TFF Başkanı tarafından sert şekilde karşılanmıştı.

İki isim arasındaki tartışma, daha sonra karşılıklı açıklamalarla devam etti. Terim, daha önce yaptığı açıklamada ise kendisini ayrıca savunmaya ihtiyaç duymadığını belirterek Türk futbolunun temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini söylemişti.

"Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları"