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Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bul

Kocaelispor'da bir süredir takımdan ayrı kalan Habib Keita, Zed FC ile oynanan hazırlık maçı öncesinde taraftarların gündemine oturdu. Keita için tezahürat yapan yeşil-siyahlı taraftarlar, Müge Anlı'ya da çağrıda bulundu.

Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bul
Cevdet Berker İşleyen

Kocaelispor ile Zed FC arasındaki hazırlık maçında skor 1-1 olarak kayıtlara geçerken, karşılaşmanın öncesinde yeşil-siyahlı taraftarların gündeminde uzun süredir takımdan ayrı olan Habib Keita vardı.

MÜGE ANLI'YA ÇAĞRI

Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı ya seslendi: Onu bul 1

Kocaelispor'un 24 yaşındaki futbolcusu Habib Keita'nın, aşık olduğu kişinin yanına gitmek amacıyla Kocaeli'den ayrıldığı öne sürülmüştü. Takımdan bir süredir uzak kalan futbolcunun durumu taraftarların da ilgisini çekti.

Zed FC karşılaşması öncesinde tribünlerde Keita için tezahüratlar yapılırken, taraftarların kullandığı ifadeler dikkat çekti. Önce "Keita neredesin Allah belanı versin" şeklinde tezahürat yapan Kocaelispor taraftarları, ardından konuyu televizyon programlarına taşıdı.

Tribünlerden bu kez "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" sesleri yükseldi. Taraftarların bu çağrısı tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

SELÇUK İNAN'DAN KEİTA AÇIKLAMASI

Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı ya seslendi: Onu bul 2

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da daha önce Habib Keita'nın takımdaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İnan, "Habib Keita konusunda ben profesyonel bakmak istiyorum. Şu anda aramızda yok. Bir süreç var, belli ki bir mutsuzluğu var ki burada aramızdan ayrılmak istediğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

Keita'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, Kocaelispor taraftarlarının deneyimli futbolcuyla ilgili ilgisi Zed FC maçında da tribünlere yansıdı.

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Süper Lig Kocaelispor Müge Anlı son dakika
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