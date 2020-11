Geri dönüşecek atıkları "Nereye atayım" sorunu barkod ile çözülecek

İzmit Belediyesi, vatandaşların geri dönüşüm atıklarını bırakabilecekleri alanları daha kolay bulması amacıyla barkod uygulaması başlattı.

Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre ile daha az enerji kullanımı çalışmalarına bir yenisini daha ekleten İzmit Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın geliştirdiği ‘Nereye Atayım’ uygulamasını hayata geçirdi. Konuyla ilgili önceki gün belediyede gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer ve ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu katıldı.

Toplantıda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz, verileri toplamak bu noktada çok önemli. Verilerin değerlendirilmesinin ardından yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bu nedenle geri kazanımla ilgili yapılan her projede kapımız açık. Toplumun bilinçlenmesi gerekiyor bizler de bu süreçte elimizi taşın altına koyuyoruz. Yapmış olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak da çok önemli, İzmit parklarını güneş enerjisi ile aydınlatıyoruz. Güneş gece de aydınlatır, üstelik fatura da göndermez diyoruz. Dolayısıyla biz çevreyi her yönüyle ele alıyoruz” dedi.

Maliyetlerin nasıl düştüğü konusundaki soruları cevaplayan ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, ‘‘Bu barkodlar okutularak sisteme kaydediliyor. Böylece veriler toplanıldığı takdirde her bir noktadan ne kadar atık çıkar konusunda bilgi ediniyoruz. Planlı bir şekilde, konteynırların içinden çıkacak atıkları tahmin ederek, ölçerek, raporlayarak maliyetleri düşürmemiz mümkün olacak, sistem bu şekilde çalışıyor. İzmit Belediyesine bu bağlamda çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir adım, buradan aldığımız deneyimlerle bütün ülkeye geri dönüşümü yaygınlaştırmak istiyoruz’’ diye konuştu.

‘Nereye Atayım, Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi’ne geçiş yapan İzmit Belediyesi bu uygulamayla birlikte, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan atık ayrıştırma alanlarını vatandaşların görerek, evlerine yakın olan ayrıştırma noktasını tespit edebilmelerini sağlayacak. Bu uygulama aracılığıyla vatandaşlar İzmit Belediyesi web sitesi üzerinde yer alan ‘Nereye Atayım’ linkine tıklayarak kendilerine en yakın ambalaj atık konteynırı, cam kumbarası, pet şişe kafesi, tekstil atık konteynırlarını güncel haritada görüp, yol tarifi alabilecek.

İzmit Belediyesinin sisteminde kayıtlı bulunan, 358 ambalaj atık konteynırı, 45 adet ambalaj atık kafesi, 43 adet pet şişe kafesi, 194 adet cam kumbarası, 72 adet yağ atık bidonu, 34 adet pil kutusu, 17 adet market, 13 adet elektronik atık konteynırı ile 284 adet tekstil kumbarasının tam adresi bulunuyor. İlerleyen günlerde diğer atık türlerini de sisteme entegre edecek olan İzmit Belediyesi, hangi tür atığın hangi noktaya atacağı hakkında da bilgilendirmede bulunacak.