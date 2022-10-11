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Geri dönüşüm farkındalığı için medikal maskelerden gelinlik tasarladı

11.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Moda Tasarım Öğretmeni Şerife Timurlenk: - "Gelinliğimizin tamamına yakını üretim hatası maskelerden oluşuyor. El çiçeği, gelinliğin üzerindeki süslerin hepsi atık maskelerden yapıldı"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de moda tasarım öğretmeni, üretim hatası medikal maskelerden gelinlik hazırladı.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik, salgın döneminde de maske atölyesinde şeflik yapan moda tasarım öğretmeni Şerife Timurlenk, üretim hatası 500 medikal maske kullanarak tasarladığı gelinlikle geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde kısa süre sergilenen gelinlik, Kovid-19 salgınını da hatırlatıyor.

Timurlenk, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde Halk Eğitim Merkezince kurulan atölyelerde maske üretimi yaptıklarını anlattı.

Kendisinin de atölye şefliği yaptığını belirten Timurlenk, "Arkadaşlarımızla 200 milyona yakın maske ürettik. Bu süreç, hem sosyal bir proje oldu hem de kadınlarımıza iş imkanı sağladı. Sağlık ve eğitim sektörünün maske ihtiyacını burada karşıladık. Bu sırada kullanıma uygun olmayan üretim hatası maskeler ortaya çıktı." diye konuştu.

"Gelinlik yeni bir başlangıçtır, aydınlıktır." düşüncesinden yola çıkarak üretim hatası beyaz maskelerle tasarıma başladığını dile getiren Timurlenk, "Gelinliğimizin tamamına yakını üretim hatası maskelerden oluşuyor. El çiçeği, gelinliğin üzerindeki süslerin hepsi atık maskelerden yapıldı. Gelinliğin iç astarı da eski bir güneşlik perdesinden oldu. Çok güzel oldu ve ilgi çekti." dedi.

- Gelinliği isteyen görebilir

Bu çalışmayla sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiklerini vurgulayan Timurlenk, şunları kaydetti:

"Üretim hatası maskeler ve atık malzemelerden yaptığımız gelinlik, bundan sonra Halk Eğitim Merkezi'nin ana binasında sergilenecek. İsteyen vatandaşlarımız gelip burada görebilirler. İnşallah bundan sonra da hayatımızda salgın olmaz ve maske, gelinliğimizle birlikte hayatımızdan sağlıkla çıkar. Ayrıca gelinliğimizi giymek isteyenler de oldu ama tamamen maskeden çalışıldığı için yırtılma ihtimali yüksek ve giyinmeye uygun değil. Sergilensin diye hayal dünyamda canlandırdığım bir şey."

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