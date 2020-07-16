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Geri dönüşüm ile 777 bin ağacın kesilmesi önlendi

VAN HABERLERİ  | 16.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilo atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ toplayarak 777 bin ağacın kesilmesini önlemiş oldu.Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken İpekyolu Belediyesi, 1 Ocak itibariyle sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında yıl boyunca 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilo atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilo atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ toplayarak 777 bin ağacın kesilmesini önlemiş oldu.
Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken İpekyolu Belediyesi, 1 Ocak itibariyle sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında yıl boyunca 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilo atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı. Doğal kaynakları koruyarak geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden yetkililer, bu kapsamda hedeflerine ulaştıklarını söylediler. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ‘Bizi Arayın Gelip Alalım’ sloganıyla yola çıktığını dile getiren yetkililer, “Bu çalışmalarda geri dönüşümü mümkün olan bitkisel atık yağ, atık pil, akümülatörler, plastik, metal, kompozit, kâğıt ve kartonları kaynağından ayrı topluyor. Yapılan çalışmalar sonucu yıl boyunca 45 bin ton ambalaj atığı toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu sayede 777 bin ağacın kesilmesini de önledi” ifadelerini kullandılar.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ayrıca vatandaşların 444 7 160 numarasından İpekyolu Belediyesini arayarak biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

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