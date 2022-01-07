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"Germanicia Medya Ödülleri" töreninde AA'ya 3 ödül

07.01.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Germanicia Medya Ödülleri" töreninde AA'ya 3 ödül

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından "Geleceğin Medyası Germanicia'da buluşuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Germanicia Medya Ödülleri"nde Anadolu Ajansı'nın (AA) 3 muhabirine ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle kentte bir restoranda düzenlenen ödül törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Niyazi Can, KGC Başkanı Sermet Çuhadar ve yönetim kurulu üyeleri ile kentte ve çevre illerde görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, törende yaptığı konuşmada basının, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Basının önemli bir güç olduğunu belirten Güvenç, "Dünyanın birçok yerinde emperyalistler, siyasilerin ve gazetecilerin bir araya gelip rahat rahat konuşmasını ve eleştirmesini tahammül edemiyorlar. Bunun en son örneği de Kazakistan da. Şöyle, böyle dediler Rus askerini oraya indirdiler. Dünyanın neresinde bir mazlum hareketi olsa neresinde bir özgürlük hareketi olsa ya Amerikan ya da Rus askerini indiriyorlar. Bunu da çok önemsediğim meslek gruplarına bu geceyi fırsat bularak ifade etmeyi bir görev biliyorum." dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da Anadolu basının sıkıntılı süreçten geçtiğini dile getirdi.

Federasyon olarak hiç bir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Karaca, "Gazetelerimizin, televizyonlarımızın, internet sitelerimizin radyolarımızın sorunları var. Bunların mutlaka çözülmesi ve mecliste mutlaka gazete, televizyon ve radyolar için ve özellikle çalışan arkadaşlarımız için bir paket getirilmeli ve karşılıksız bir paket verilmelidir diyoruz." ifadelerini kullandı.

KGC Başkanı Sermet Çuhadar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, ödül alan genç gazetecileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan gazetecilere çeşitli ödüller verildi.

Törende AA Kahramanmaraş muhabiri Tunahan Akgün'e "Görüntülü Haber" kategorisinde birincilik, AA Gaziantep Muhabiri Mehmet Akif Parlak'a "Haber Fotoğrafı" kategorisinde birincilik ve AA Kahramanmaraş Muhabiri İzzet Mazı'ya ise "AA Yılın Fotoğrafı" oylamasında çektiği fotoğrafla birincilik elde etmesinden dolayı onur ödülü verildi.

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