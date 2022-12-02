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Germencik’te 700 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı

02.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde 700 öğrenciye balık ekmek ve helva dağıtımı yapıldı.

Germencik’te 700 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile merkez ve ilçelerindeki okullarda "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum " sloganı ile gerçekleştirilen "Balık Ekmek Dağıtımı "etkinlikleri devam ediyor. Son olarak, Germencik Murat İrem Delgen Ortaokulu’nda öğrencilere balık ekmek dağıtımı yapıldı.

"Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum Projesi" ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ortaklar Mahallesi Murat İrem Delgen Ortaokulu’nda okuyan 700 öğrenciye balık ekmek ve helva ikramı yapıldı. Okul öğrencilerine “Balık ye Sağlıklı ol konulu sunum gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akgün de katıldı.

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