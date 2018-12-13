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Gerrard Pique, Andorra Futbol Kulübü'nü satın alıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 13.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique, İspanya'da bölgesel ligde mücadele eden Andorra Futbol Kulübü'nü satın almak için müzakerelere başladı.

Gerrard Pique, Andorra Futbol Kulübü'nü satın alıyor

Andorra basınında yer alan "Pique'nin Andorra Kulübü'nü aldığı" yönündeki haberlerden sonra yazılı bir açıklama yapan Andorra Futbol Kulübü, farklı yatırım gruplarıyla müzakereler yürütüldüğünü ancak şimdilik sonuçlanmış bir müzakerenin bulunmadığını bildirdi.

İspanyol gazeteleri ise Pique'nin, sahibi olduğu "Kosmos" adlı şirket aracılığıyla, yaklaşık 200 bin avro olan Andorra Futbol Kulübünün borcunu üstlenerek, satın alma işlemini 2019'un başlarında resmileştireceğini yazdı. 31 yaşındaki Pique'nin, eski Barcelonalı futbolculardan Gabriel Garcia ve Albert Jorquera'yı Andorra Futbol Kulübünün teknik sorumlusu yapacağı öne sürüldü.

Andorra Futbol Kulübü, İspanya Futbol Federasyonu ile Andorra Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma gereği İspanya liglerinde mücadele edebiliyor.

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