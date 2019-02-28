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Gerrard Pique'nin siyasi söylemleri İspanya'da gündem oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 28.02.2019 20:49 | Son Güncelleme

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin İspanya Yüksek Mahkemesi'nde "devlete karşı ayaklanma" suçundan yargılanan ayrılıkçı 12 Katalan lidere destek veren açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Gerrard Pique'nin siyasi söylemleri İspanya'da gündem oldu

Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenerek finale çıktıkları maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pique, "İspanyol televizyonları VAR sisteminden konuşmaktansa siyasi tutukluların davasına daha fazla zaman ayırsa ülke olarak biraz daha ileriye gideriz." dedi.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere her zaman destek verdiği bilinen Pique'nin bu görüşünü bir kez daha dile getirerek, "siyasi tutuklular" ifadesini kullanması, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler tarafından övülürken, İspanya'nın bütünlüğünü savunanlardan eleştiri aldı.

İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Twitter hesabından "Olağanüstü. Cesaretinden ve taahhüdünden dolayı teşekkürler Pique." mesajını gönderdi.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine "İspanya'da siyasi tutuklu yok. Pique büyük bir futbolcu ve organizatör ama kötü bir hukukçu." açıklamasında bulundu.

Öte yandan İspanya'daki sağ görüşlü basın organları da Pique için "provokatör" ifadesini kullandı.

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Gerrard Pique barcelona

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