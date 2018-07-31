Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala, son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Goal'ün haberine göre bir dönem Arsenal, Roma ve Lille formaları giyen Gervinho, İstanbul'a geldi. Fildişili yıldız oyuncunun Galatasaray ile temaslarda bulunacağı iddia edildi.
Ocak 2016'da Roma'dan Çin'in Hebei China Fortune kulübüne transfer olan Gervinho, burada oynadığı 29 maçta 4 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. Yedek takıma düşen Gervinho'nun kısa süre içerisinde kulübünden ayrılması bekleniyor.
31 yaşındaki oyuncunun Çin kulübüyle olan sözleşmesiyse Aralık 2018'de sona erecek.
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