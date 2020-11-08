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GES ile 1 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacak

MANİSA HABERLERİ  | 08.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine kurulan ve tesisin yüzde 30‘luk enerji ihtiyacını karşılayacak olan güneş enerjisi santrali faaliyete geçti.

Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine kurulan ve tesisin yüzde 30‘luk enerji ihtiyacını karşılayacak olan güneş enerjisi santrali faaliyete geçti. Santral sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacak.
Gediz ve Bakırçay nehirlerinin temizlenmesi için 80 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine, enerji tasarrufu için 5 milyon 500 bin lira yatırımla güneş enerjisi santrali kuruldu. Yapılan denetimler sonunda güneş enerjisi santralinin mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı ve kullanılabilir olduğu tespit edilerek kabul tutanağı imzalandı. Denetime MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir’in yanı sıra, TEDAŞ ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.
Güneş enerjisi santraliyle, Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin yüzde 30’luk enerji ihtiyacı karşılanacak. Enerji harcamalarından yılda 1 milyon 500 bin lira tasarruf edilmesi bekleniyor.

Güneş enerji santrali yatırımları devam edecek
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, güneş enerjisi santralinin faaliyete geçtiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla tesisimize kazandırdığımız çevre dostu güneş enerjisi santraliyle büyük bir tasarruf sağlayacağız. Burada yaptığımız tasarrufun vatandaşlarımıza hizmet noktasında geri dönüşü olacak. MASKİ olarak güneş enerji santrali yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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