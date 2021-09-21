GETOB'un başkanlığına Mustafa Deliveli seçildi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB) olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Deliveli seçildi.

Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Divan başkanlığını Ali Küçükçağlayan'ın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Bülent Bülbüloğlu aday olmazken, Rıza Ersoy ve Mustafa Deliveli'nin listeleri yarıştı.

Yapılan seçimde Ersoy 34 oy alırken, Deliveli 137 oyla başkanlığa getirildi.



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