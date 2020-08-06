Gevaş’ta korona virüs denetimi

Van’ın Gevaş ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Murat Sezer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen İbrahim Baykara, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Oğuz Kızıldağ, Sağlık Grup Başkanı Dr. Emir Değer ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yamaç’ın da katılımıyla yapılan kapsamlı denetimde; market, kıraathane, berber, lokanta, taksici ve fırın gibi iş yeri ve yaşam alanları denetlendi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Hamit Genç ve Belediye Başkanı Murat Sezer, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken kurallar konusunda bilinçlendirmeye yönelik güncel bilgilendirmelerde bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Genç, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu. Esnaflara “gönül selamı” veren Kaymakam kesinlikle tokalaşmaması konusunda da uyarıda bulundu.

Esnafın tümünün maskeli olmasından dolayı tebrik eden Kaymakam Genç, “Maske ve sosyal mesafeye mutlaka oyunuz. Siz esnaflar özellikle maskeye, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelisiniz. Arefe gününden bu yana ilçede maske takma zorunludur. Takmayanlar 900 liradan başlayan cezaya muhatap olurlar, hem de hastalık riskine yüzde 90 oranında talipler. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ı 65 yaş üstü. Bu nedenle kendinizi düşünmeseniz bile büyüklerinizi düşünmeniz lazım. Bu konuda hassas olmanız lazım. Kesinlikle maskesiz gezmeyeceğiz. Yaşlıların daha çok dikkat etmeleri lazım. Asla toklaşmayın gönül selamını verin. Fırında çalışan kardeşlerimiz kesinlikle ekmeğe ve paraya dokunmayacaklar. Eldiven takacak, ekmeği veren ayrı parayı alan ayrı çalışan olacak. Ekipler de sık sık denetimlerini sürdürecek. Maskesiz gezen olursa önce ikaz edilecek, sonra 900 TL, ikincisi 1800 TL ve sonrasında 3150 TL para cezası uygulanacak. Hem kendisinin hem de toplumun sağlığı için herkesin kurallara uymasını diliyorum” şeklinde konuştu.

