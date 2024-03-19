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Geyiğe çarpan minibüste 2 kişi yaralandı

İHA İHA
19.03.2024 12:02
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Afyonkarahisar’da aniden yola çıkan geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Geyiğe çarpan minibüste 2 kişi yaralandı

Kaza, Sandıklı ilçesi Çevrepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş., yönetimindeki 20 ZR 255 plakalı minibüs ile seyir halindeyken bir anda önüne atlayan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik olay yerinde telef olurken, kazada sürücü ile birlikte N.Ş., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada telef olan geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

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