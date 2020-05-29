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Geyikli Belediyesi ilk namazda seccade hediye etti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun koşulları sağlayanlar bugün kapılarını cemaate açtı.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun koşulları sağlayanlar bugün kapılarını cemaate açtı. Yurt genelinde belirlenen camilerde uzun bir aradan sonra ilk kez cemaatle birlikte Cuma namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallar gereği abdesthane ve tuvaletler kapalı olduğu için vatandaşlar abdestlerini camiye gelmeden aldı. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde ilk toplu Cuma namazı için vatandaşlar camiye akın etti. Geyikli Belediyesi de gerekli önlemlerin alındığı camiye namaz için gelen vatandaşlara seccade hediye etti.
Camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar çerçevesinde ilk cuma namazının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındı. Alınan bu karar doğrultusunda Geyikli Belediyesi olarak gerekli hazırlıklar hızlıca yapıldı. Beldemizde ilk Cuma namazı Yukarı Cami’de açık alanda kılınıyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza seccade dağıtmaya karar verdik” dedi.
Maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak saf tutan vatandaşlar da cemaatle birlikte camilerde ibadet yapmayı özlediklerini söyledi.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:17
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:25

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Marmara Eczanesi
Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
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