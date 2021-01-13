YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

13.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 50 yıllık içme suyu hattı yenilenerek, vatandaşın hizmetine sunulacak.Ezin ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, 50 yıl öncesine dayanan ve 20 km’lik bir ağı kapsayan asbestli borular, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nun girişimleriyle yenileniyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 50 yıllık içme suyu hattı yenilenerek, vatandaşın hizmetine sunulacak.
Ezin ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, 50 yıl öncesine dayanan ve 20 km’lik bir ağı kapsayan asbestli borular, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nun girişimleriyle yenileniyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Oruçoğlu, “Beldemizde mevcutta kullanılan asbest boruların değiştirilmesi amacıyla İller Bankasına yapmış olduğumuz talebimiz doğrultusunda arazi çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Siz Değerli Belde sakinlerimize daha sağlıklı içme suyu temin edebilmek amacıyla 20 km’lik asbest içme suyu isale hatlarımızı yeniliyoruz. Desteklerinden dolayı Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan’a ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na Geyikli adına teşekkür ederim” dedi.

Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:59
Sabah
08:29
Öğle
13:28
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:41

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Ezine Belediyesi yağmuru hazırlıklı karşıladı

Ezine Belediyesi yağmuru hazırlıklı karşıladı

Çanakkale'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü

Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.