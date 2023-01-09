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“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi

09.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, Ergani ilçesindeki Hilar Mağaralarını gezdi.

“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi

Büyükşehir Belediyesi, kent merkez ile kırsalda yaşayan çocuklar ve gençler için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini tanımaları amacıyla düzenlediği “Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleri devam ediyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik çerçevesinde Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, Ergani ilçesindeki tarihi Hilar Mağaralarını gezdi.

Öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde düzenlenen gezide merak ettiklerini sorarak tarihi mekânla ilgili bilgi sahibi oldu.
Ders dışında arkadaşlarıyla farklı bir mekânda keyifli vakit geçirme imkânı bulan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, öğrencilere yapılan yiyecek ve içecek ikramlarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki öğrencilere yönelik ‘’Gez-Gör Diyarbakır’’ etkinliklerine devam edeceği belirtildi.

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