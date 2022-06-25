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Gezginci arıcıların "oğul alma" mesaisi başladı

25.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kırklareli'ne gelen gezgin arıcılar, bugünlerde bir yandan bal diğer yandan da oğul veren arı kolonilerini topluyor - Balıkesirli arıcı Necdet Tilki: - "Doğada toplanan ari kolonileri gelecek yıl bal üretimine katkı sunacak"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN-UFUK ERTOP - Kaliteli bal elde etmek için arılarını şehir şehir dolaştıran gezgin arıcıların "oğul alma" mesaisi başladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden Kırklareli'ne kovanlarını getiren gezgin arıcılardan 56 yaşındaki Necdet Tilki, İnece beldesindeki araziye bıraktığı 250 kovan ile bir yandan bal üretimi yapıyor diğer yandan farklı alanlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

Tilki, komşu arıcıların da yardımıyla arıların kümelendiği ağaç dallarının altına, hazırladıkları kovanları bırakarak arıların bu kovanlara girmesini sağlıyor.

Kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine, kimi zaman çuval içine toplayan Tilki, daha sonra arıları kovana bırakıyor.

Kraliçe arıyla birlikte kovana giren arıları diğerlerinin arasına katan Tilki, böylece arı sayısını artırarak gelecek sezona hazırlık yapıyor.

- "Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudur"

Tilki, AA muhabirine, arı kolonilerini toplamasının zor ve yorucu bir çalışma olduğunu söyledi.

Kovanı terk eden arı kolonilerinin agresif davrandıklarını belirten Tilki, bu nedenle koloniye yaklaşırken maske, eldiven ve çizme giyilmesi gerektiğini kaydetti.

Oğul toplamanın zorluğu kadar tehlikeli de olduğunu anlatan Tilki, "Elbette her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Zamanında müdahale etmezsen oğula, oğul da beklemiyor gidiyor. Arınız zayi oluyor. Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucu. Bizim en çok zorlandığımız nokta nakil. Arı kolonisi uzağa gittiyse onu arılığa getirmek biraz zor oluyor." dedi.

Kovanlarından çok fazla oğul çıkmasını istemediklerini anlatan Tilki, şöyle devam etti:

"Arımızın fazla oğul vermemesini isteriz. Ama bu sene kanolaya gittiğimiz için sayı biraz fazla. Arkadaşların da yardımıyla oğulları topluyoruz. Artık arımız oğul vermez, vermemesi temennisi içerisindeyiz. Artık bu saatten sonra bize bal lazım."

Yaklaşık 400 kilometre uzaklıktan Kırklareli'ne kaliteli bal üretebilmek için geldiğini belirten Tilki, arıları ile ilgilenmekten mutluluk duyduğunu, zaman zaman arı sokmalarıyla karşı karşıya kalsa da işini severek yaptığını dile getirdi.

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