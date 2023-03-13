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Gezici sinema tırı barınma alanlarında çocuklar için gösterime başladı

13.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de barınma alanlarında gezici sinema tırı çocuklar için gösterime başladı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi de yaraları sarmak için tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Birçok etkinlik düzenleyen Osmaniye Belediyesi, çocukların çok sevindiği bir yeniliğe daha imza attı. Belediye tarafından özel olarak hazırlanan sinema tırı barınma alanlarında gösterimlerine başladı. Depremin izlerini silmek ve çocukların motivasyonunu yüksek tutabilmek adına sinema tırının ilk durağı Perşembe Kapalı Semt Pazarı oldu. Dev ekranda çizgi sinema gösterimine yoğun ilgi gösteren çocuklar, stresten uzak keyifli anlar geçirdi.

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