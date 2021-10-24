Yarattığı farka inanamayacaksınız! İşte yemeklerin lezzetine lezzet katacak sade yağın yapılışı

Hazırladığımız yemeklerde kullandığımız yağlar, tarifin lezzeti için çok büyük bir öneme sahip. Kullanılan yağ ne kadar iyi olursa o kadar lezzetli bir sonuç elde ederiz. Mesela tereyağının margarine kıyasla daha lezzetli olduğunu biliyoruz. Peki tereyağının özü olan ve yapılışı oldukça basit olan sade yağın çok daha lezzetli olduğunu biliyor muydunuz? İşte sade yağın yapılışı ve diğer yağlarla arasındaki farklar...

SADE YAĞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yarım ya da 1 kiloluk tereyağını kısık ateşte derin bir kapta eritin. Tereyağı eriyip kaynadıkça tortuların dibe çöktüğünü göreceksiniz.

Bu sırada üst kısmı köpük köpük olduğunda köpükleri süzgeç ya da kaşık yardımıyla özenle ayrıştırın. Köpüklenme bitene kadar bu işleme devam edin.

Yaklaşık 1 saat sonra su tamamen buharlaştığında tortular dibe çökmüş olmalı.

Bundan sonra ocağın altını kapatın ve bir süre dinlenmeye bırakın.

Bir süre sonra sarı bir renk aldığını göreceksiniz. İşte bu sarı renkli kısım sade yağın ta kendisi.

Bir süre daha dinlenmeye bıraktıktan sonra temiz bir tülbentten geçirerek kavanoza doldurun.

Sonrasında buzdolabına koyup donmasını bekleyin.

Sade yağ tamamen katılaştıktan sonra artık tariflerinizde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

SADE YAĞ İLE TEREYAĞI ARASINDAKİ FARKLAR NELER?