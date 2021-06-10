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Ghezzal, Suudi Arabistan'da oynamak istemiyor

10.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi sonrasında Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği bir diğer isim Ghezzal, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama taraftarı değil.

Ghezzal, Suudi Arabistan'da oynamak istemiyor

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Ghezzal'ın transferi hakkında Cezayir basını son gelişmeleri aktardı.

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Ghezzal'ın yeni sezonda hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor. Cezayir basını, Leicester City'nin bir İtalyan takımından gelen 10 milyon Euro değerindeki teklifi reddettiğini, Ghezzal transferinden daha iyi bir kar elde etmek istediğini yazdı.

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GHEZZAL, SUUDI ARABİSTAN'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performans ve çifte kupa zaferinin ardından yeniden milli takıma seçilen Ghezzal, yakın çevresine cazip teklif gelse bile Suudi Arabistan'da oynamak istemediğini belirtti. Cezayir basını da, yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta devam etmek istediğini yazdı.

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Hatırlanacağı üzere Ghezzal, geçtiğimiz günlerde milli takım kampında istikrar yakalaması gerektiğini ve bunu Beşiktaş'ta sağladığını, Beşiktaş sayesinde tekrar milli takıma seçildiğini söyleyerek siyah beyazlılarda kalmak istediğini yineledi.

LEICESTER CITY BEKLEYECEK

Leicester City ise Ghezzal konusunda son ana kadar bekleyecek. İngiliz kulübü Cezayirli futbolcudan iyi bir kar elde etmek istediği için tüm teklifleri değerlendirme aşamasına alacak. Beşiktaş'la da görüşmeler devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
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