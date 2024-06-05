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Gianluigi Buffon'dan İtalya maçı sonrası milli yıldızlara övgüler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 07:42
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İtalyan efsanelerinden Gianluigi Buffon, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynanan İtalya-Türkiye karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Gianluigi Buffon'dan İtalya maçı sonrası milli yıldızlara övgüler!

2024 Avrupa Futbol şampiyonası öncesi ilk ciddi provasına çıkan A Milli Takım, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ADIM"

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Buffon yaptığı açıklamada "İki dost ülkenin birlikte düzenleyeceği turnuva büyük bir adım oldu. İki ülkenin bu turnuvayı çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR FIRSAT"

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İtalya'nın efsane kalecisi, "Böyle hazırlık maçları birbirlerini tanıma açısından iyi bir fırsat. İtalya ve Türkiye'nin turnuvada ileri seviyelere gidebileceğini düşünüyorum." dedi.

O İSİMLERE ÖVGÜ

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İtalya'da top koşturan Milli futbolcularımız ile ilgili de konuşan Buffon, "Hakan'ı maç sonrasında tebrik ettim. Son 4-5 senede kendisini çok geliştirdi. Şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birisi konumunda. Kenan Yıldız da çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmeye devam ederse Juventus için önemli bir oyuncu olacaktır." sözlerini sarf etti.

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