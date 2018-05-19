Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...

17 yıllık Juventus kariyerinin son maçına Hellas Verona karşısında çıkan Gianluigi Buffon, mücadele öncesi duygu dolu anlar yaşadı.
Juventus Stadyumu'nda taraftarlar tarafından büyük sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılanan tecrübeli eldivenin, bazı anlarda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
PSG'den teklif iddiası
Juventus kariyerinin sonuna geldiğini açıklayan Buffon'a, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 2 yıllık sözleşme teklifi geldiği, deneyimli ismin ise karar vermek için süre istediğini ifade edilmişti.
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