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Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...

İTALYA HABERLERİ  | 19.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Juventus formasıyla 17 yıl sonra son maçına çıkan efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, maç öncesi taraftarlarla duygusal anlar yaşadı. Buffon, mücadele öncesi gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...

17 yıllık Juventus kariyerinin son maçına Hellas Verona karşısında çıkan Gianluigi Buffon, mücadele öncesi duygu dolu anlar yaşadı.

Juventus Stadyumu'nda taraftarlar tarafından büyük sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılanan tecrübeli eldivenin, bazı anlarda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

PSG'den teklif iddiası

Juventus kariyerinin sonuna geldiğini açıklayan Buffon'a, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 2 yıllık sözleşme teklifi geldiği, deneyimli ismin ise karar vermek için süre istediğini ifade edilmişti.

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Gianluigi Buffon juventus

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