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Gianluigi Buffon, yeniden Juventus'ta

İTALYA HABERLERİ  | 04.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Juventus, Gianluigi Buffon ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gianluigi Buffon, yeniden Juventus'ta

Juventus, Buffon transferini resmen duyurdu. İtalya Ligi'nin son şampiyonu Juventus, geçtiğimiz sezonu Paris Saint Germain'de geçiren efsane kalecisi Gianluigi Buffon ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.


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