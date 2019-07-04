Gianluigi Buffon, yeniden Juventus'ta

Juventus, Buffon transferini resmen duyurdu. İtalya Ligi'nin son şampiyonu Juventus, geçtiğimiz sezonu Paris Saint Germain'de geçiren efsane kalecisi Gianluigi Buffon ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
UFFICIALE | Bentornato a casa ⚪️⚫️, @gianluigibuffon! ➡️ https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG— JuventusFC (@juventusfc) 4 Temmuz 2019
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