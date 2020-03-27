Gıda güvenliği için ambalajlı ürün tercih edilmeli

Koronavirüs dünyada hızla yayılırken, Prof. Dr. Murat Baş, beslenmeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Açıkta satılan hiçbir ürünün kesinlikle alınmaması gerektiğini belirten Baş, "Bu kritik süreçte açıkta satılan baharat, ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu kuru yemişler ile açık sütün asla eve girmemesi gerekiyor. Çünkü o süt nereden geldi, kim sağdı, sağarken hapşırdı mı, öksürdü mü bilmiyoruz. Getirdiği kabın sağlıklı bir kap olup olmadığını, virüsün bulaşıp bulaşmadığını bilemiyoruz. Hatta ben olsam evde yoğurt bile yapmam bu dönem içerisinde” şeklinde konuştu.

Virüsten koruyan bir yiyecek yok!

Herhangi bir virüsü ya da bakteriyi ortadan kaldıran bir yiyeceğin bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Murat Baş, "Kelle paça Türk mutfak kültüründe olan bir çorba ama kelle paçaya ya da turşu ve turşu suyuna anlam yüklemek doğru değil. Örneğin turşu… İki farklı kişinin yaptığı turşuların sebzeleri, tuz oranı farklıdır. O nedenle turşuları da farklıdır. 'Bu probiyotiktir, yersen hastalıklardan, virüslerden korunursun' demek yanlıştır. Hipertansiyonu, böbrek ve karaciğer sorunu olanlar ile kanser hastaları bu besinlere karşı daha da dikkatli olmalı. O nedenle, hiçbir besine anlam yüklemeyelim. Böyle bir besin şu anda dünya üzerinde yok” dedi.

