Gıda sahtekarlığına dikkat! İşte yiyecek sektöründeki akla hayale gelmeyecek hileler

Özellikle son yıllarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı gıda sahtekarlığı. Maalesef yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de pek çok örneği var. Yoğurda katılan jelatinden küflenen peynirlerin eritilip tekrar kullanılmasına kadar, duyanları şoka uğratan gıda hilelerini merak edenler için araştırdık. İşte detaylar...

ET ÜRÜNLERİNDE GIDA HİLELERİ

Et, tavuk ve balık ürünleri gıda sahtekarlığından en fazla nasibini alan ürünler gibi görünüyor.

Sahtecilerin en sık başvurduğu yöntemler arasında dana etlerine farklı hayvanların etlerini karıştırmak, tavuk kemiklerini öğütüp salama karıştırmak, yağ ve kemik külünden lahmacun yapmak sayılabilir.

Etin terbiye edilirken su katılıp ağırlaştırıldığı ve bayat tavukların çamaşır suyuna batırılıp taze diye satıldığı da biliniyor!

ŞEKER VE TATLILARDA AKILALMAZ HİLELER

Et sektörü kadar tatlı sektörü de sahtecilerden nasibini almış durumda.

Bozuk, ezik veya tarihi geçmiş meyvelerden kuru meyve ve meyve lokumları yapıldığı bilinen bir hile.

Tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı kullanılıyor.

Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası karıştırılıyor.

Kuru üzüm de bozulmaması için kurutmadan önce mazota bulanıyor.

SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

Süt ürünlerini kısa dolap ömürleri yüzünden çabuk tüketmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki gıda hilecileri bu tarz ürünlerin raf ömürlerini artırmak için neler yapıyor?

En bilinen hile, küf tutan peynirleri eritip tekrar kalıp hale getirerek satışa sunmak.

Ayrıca yağlı tulum peynirine bitkisel yağ ve nişasta, yağlı eritme peynirine bitkisel yağ karıştırılıyor.

Yoğurda da bitkisel yağ ve jelatin katılıyor.

SEBZE VE BALDA HİLE

En yaygın gıda hilelerini sıraladık. Bunlar haricinde dikkat etmemiz gerekenler; sebzeler, bal ve tütün ürünleri.