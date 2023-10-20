Gıda taşıyan kamyon kaza yaptı, 2 yaralı

Ula Sakar mevki Net tesislerinin alt tarafında bulunan keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 AER 647 plakalı kamyonun sürücüsü kontrolden çıkan aracını orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine, polis, jandarma, 112 ambulans ve Muğla büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri akaryakıt sızması ihtimaline karşı önlem alırken, araçta bulunan iki kişi birisi ayakta diğeri de hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

