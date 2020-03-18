Gıda tedariği konusunda sıkıntı yaşanmayacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru yapılarak, son günlerde korona virüs nedeniyle yapılan alış verişlere dikkat çekildi. “Stokta sorun yok” başlığı ile yapılan duyuruda, gerekli değilse alma vurgusu yapıldı.

Gereksiz stok ve aşırı alışveriş yapmanın israfa neden olabileceği ifade edilen açıklama şöyle:

“Değerli vatandaşlarımız; ülkemizde Korona virüs alarmından dolayı, stok amacıyla marketlerde yığılma görülmektedir. Gereksiz stok ve aşırı alışveriş yapmak israfa neden olmaktadır. Ülkemizde temel gıda tedariği konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, Tarım Kredi marketlerinin vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlayacağını belirtmek isteriz. Dolayısıyla Tarım Kredi Marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. Kooperatifler aracılığıyla çiftçilerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımı yapılmaktadır. Alınan bu doğal ve kaliteli ürünleri kooperatiflerin kendi tesislerinde işlenerek veya işletilerek kooperatiflerimizin yanı sıra kooperatif marketlerimiz ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal market zincirleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."



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