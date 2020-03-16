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Gıda ürünlerinde paniğe neden olacak bir durum yok

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in Türkiye’nin gıda deposu olduğunu belirterek, vatandaşın gıda ürünlerinin stoku ve fiyatı noktasında panik yapmasına gerek olmadığı vurgusu yaptı.GTO Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, tüm dünya genelinde toplumsal sağlığı ve ekonomiyi etkileyerek hükümetlerin üst düzey tedbirler almasına neden olan korona virüse ilişkin resmi olmayan kaynaklardan yayılan bazı haberler vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirterek, gıda ürünlerinin tükendiği söylemlerinin asılsız haberlerden biri olduğunu ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in Türkiye’nin gıda deposu olduğunu belirterek, vatandaşın gıda ürünlerinin stoku ve fiyatı noktasında panik yapmasına gerek olmadığı vurgusu yaptı.
GTO Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, tüm dünya genelinde toplumsal sağlığı ve ekonomiyi etkileyerek hükümetlerin üst düzey tedbirler almasına neden olan korona virüse ilişkin resmi olmayan kaynaklardan yayılan bazı haberler vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirterek, gıda ürünlerinin tükendiği söylemlerinin asılsız haberlerden biri olduğunu ifade etti. İnsanlara panik yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Yıldırım, "Tüm dünya toplumları olarak bir virüs ile mücadele ediyoruz. Yaşamın tüm alanlarını etkileyen bu zorlu bir süreçte ne yazık ki insan sağlığını ve toplumsal huzuru hiçe sayarak iş etiğine yakışmayacak şekilde davranan firmalar olduğunu görüyoruz. Stokun tükendiği iddiaları ile haksız fiyat artışları yaparak vatandaşı mağdur etmekteler. Tüm vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Gıda ürünlerinde herhangi bir sıkıntı yok, GATEM’de yeterli stok mevcut. Herhangi bir paniğe neden olacak durum yok” dedi.
Ticaret İl Müdürlüğü’nün sıkı denetimler ile haksız fiyat artışlarını tespit ettiğini aktaran Yıldırım, “Fahiş fiyata ürün satanları Alo 175 Tüketici Danışma Hattına bildirebilirsiniz. Veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığının ilgili birimine iletebilirsiniz. Oda ve Borsalar olarak da bize intikal eden şikâyetleri disiplin kurallarımız çerçevesinde değerlendirip gerekli prosedürleri uygulayacağız.” diye konuştu.

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