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Gide gele nasıl yazılır? Gide gele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.10.2023 21:19 | Son Güncelleme:
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Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türk dilinde birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birçok kelime bulunur. Bu tür kelimeler birleşik kelime olarak isimlendirilir. İsim, sıfat ya da zarf gibi farklı türlerde olabilen bu kelimelerin yazımlarında çok sık hataya düşülür. Çünkü bu kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını belirlemekte tereddüde düşülebilir.

Türkçede birleşik türdeki kelimelerin ne zaman ayrı ne zaman bitişik yazılacağı farklı durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Herhangi bir yazım yanlışı yapılmasının önüne geçebilmek için Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur. Bu kurallara göre yazılmayan her kelimenin yazımı yazım hatası olarak kabul edilir. Yabancı dillerden gelip zamanla Türkçeleşmiş ve dilimize yerleşmiş olan kelimelerin yazımında da sıklıkla hata görülür.

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Gide gele nasıl yazılır?

Zarf türünde bir kelime olan gide gele TDK Sözlük tanımına göre aynı yere sürekli gidip gelerek anlamına gelir. Birleşik bir kelimedir ve gitmek ile gelmek fiillerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazımı ayrı olarak kabul etmiştir. Çünkü Türkçe yazım kurallarına göre ayrı yazılan birleşik kelimelerin özelliklerine uygun bir kelimedir. Gitmek ve gelmek kelimeleri birleşirken iki kelimede de herhangi bir değişime uğramamıştır.

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Gide gele ayrı mı yazılır?

Aynı yere sürekli olarak gidip gelmek, gidip gelerek sürdürülen bir eylemi ifade etmek için kullanılan gide gide zarfı ayrı olarak ayılmalıdır. Bu bağlamda "Gide gele bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" yanıtını verebiliriz. Gide gele doğru yazılışı ayrı kabul edilmiştir. Çünkü Türkçede birleşik türde kelimelerin ayrı yazılması için gerekli bazı durumlar şunlardır:

  • Etmek, olmak gibi yardımcı filler ile kurulan birleşik kelimeler
  • Hayvan türlerinden biri ile oluşan kelimeler
  • Bir araya gelirken iki kelimenin de herhangi bir anlam ya da ses değişikliğine uğramaması
  • Bitki türlerinden birinin ismi ile oluşturulan birleşik kelimeler


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