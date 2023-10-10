Bugünkü günde nasıl yazılır? Bugünkü günde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Herhangi bir kelimeyi yazarken yazımından emin olmadığımızda sözlük sitelerinden faydalanmak önemlidir. Zira bu konuda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesi olan ve çevrimiçi sözcük sorgulatma olanağı tanıyan TDK gösterilir. TDK, güncel bir sözlük sitesi olduğundan kelimelerin yazılışı hakkında en doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda bugünkü günde yazımı ile alakalı da en güncel verilere bu site üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bugünkü günde nasıl yazılır?

Bugünkü günde sözcüğü bugünkü ve günde olmak üzere toplamda iki sözcükten oluşmaktadır. Bu tür iki kelimeden meydana gelen yazımında çoğunlukla imla yanlışı yapılmaktadır. Kullanıcılar bu sözcüğün ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Sözcüklerin doğru yazımıyla beraber okunuş stilleri ve gerçek anlamlarını da bilmek büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden Türk Dil Kurumunun internet ortamında bulunan online yazım kılavuzu sitesine giriş yapıp sözcükleri sorgulatmak önemlidir. Bu bağlamda bugünkü günde TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Zarf) Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda veya şimdiki koşullarda.

Bugünkü günde ayrı mı yazılır?

Bugünkü günde söz grubu cümle içerisinde zarf olarak kullanılmaktadır. İki sözcükten meydana gelen kelimelerin yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılır. Bu sözcükte karşımıza birçok yazılı mecrada “bugünkügünde” şeklinde çıkar. Hal böyle olunca bugünkü günde bitişik mi yazılır konusu birçok kullanıcı tarafından sorgulanır. Türk Dil Kurumunun sanal ortamda var olan ve online hizmet sunan güncel Türkçe sözlük sitesine bakıldığında bu kelimenin ayrı olarak kullanıldığı bilgisine ulaşmaktayız. Yani bu sözcük her zaman bugünkü günde şeklinde ayrı olarak yazılması gereken bir kelimedir. Bu sözcüğün bitişik olarak kullanılması, yazım kuralları bakımından hatalı olarak kabul edilir. Buna göre bugünkü günde doğru yazılışı şöyledir: