Gigi Datome: Hedefimiz en üstte

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yıldız isimlerinden Gigi Datome, İHA’ya konuştu. Takımın tam kadro olarak yeni toplandığını söyleyen yıldız basketbolcu, “Yeni yeni toplanmaya başlıyoruz. Zadar Turnuvası öncesinde de takım tam değildi. Zadar Turnuvası’nda tam kadro oynamaya başladık. Takım arkadaşlarım orada da çok iyi işler yaptı. Tekrardan odaklanıp sezona hazırlanmaya devam ediyoruz” dedi.
“Diğer oyuncular imaj değiştirsin!”
Hedeflerinin her zaman en üst seviyedeki kupayı kazanmak olduğunu ifade eden Gigi Datome, “Hedefimizi nasıl daha tepeye çıkarabiliriz ki? Hep söylüyoruz, bütün takım arkadaşlarım söylüyor, hedeflerimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Her sene hedefimiz aynı, en yüksekte. Yine aynı hedefe ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Her gelen kupanın ardından ya saçı ya da sakalı kesilen yıldız oyuncu, bu konuyla ilgili olarak da, “Saç ve sakal kesme hakkında çok konuştuk. Yeni bir başlığa ihtiyacımız var bu konuyla ilgili. Yeni bir imaj değişikliği de söz konusu değil. Benden başka 15 oyuncu daha var, belki yeni gelecek olan kupalarda onlar bir değişikliğe gidebilir” diyerek sözlerini tamamladı.
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