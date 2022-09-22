YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gilead Türkiye yönetiminde atama

Gilead Türkiye yönetiminde atama

22.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gilead Türkiye yönetiminde atama

İSTANBUL (AA) - Gilead Hepatoloji İş Birimi Direktörlüğü görevine Banu Yeşilova atandı.

Gilead açıklamasına göre, yaşamı tehdit eden hastalıklara çözümler sunma amacıyla yenilikçi tedaviler geliştiren şirkette Banu Yeşilova, eylül ayı itibarıyla Hepatoloji İş Birimi Direktörlüğü'ne getirildi.

Sağlık sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Banu Yeşilova, 2016'dan beri Gilead'da infeksiyon ve HIV alanlarında pazarlama pozisyonlarının yanı sıra hepatolojide satış müdürü olarak görev yaptı.

Profesyonel iş hayatına 2002'de Sanovel İlaç'ta satış temsilcisi olarak başlayan, Novartis'te satış ve pazarlama alanlarında 10 yıl boyunca farklı poziyonlarda görev yapan Yeşilova, 2002'de İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
350 yıllık tekke kültürü "Devran-ı Şerif", AKM'de seyirciyle buluştu350 yıllık tekke kültürü "Devran-ı Şerif", AKM'de seyirciyle buluştu
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:27
Akşam
19:10
Yatsı
20:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.