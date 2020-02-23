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Giorgio Armani’den moda dünyasına olay tecavüz suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, moda sektörünün kadınlara yaklaşımını bir nevi tecavüz olarak nitelendirdi.

Giorgio Armani’den moda dünyasına olay tecavüz suçlaması

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, yeni koleksiyonunu sergilediği Milano Moda Haftası'nda, moda sektörünün kadınlara yaklaşımı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 85 yaşındaki Armani, moda reklamlarında kadın bedeninin 'yarı çıplak' gösterilmesi nedeniyle kadınların kendilerini bu şekilde giyinmeye mecbur hissettiğini söyleyerek bunun 'bir nevi tecavüz' olduğunu söyledi.

Milano’da Emporio Armani koleksiyonunu sergileyen Armani, "Artık ne düşündüğümü söyleyebileceğim bir dönemdeyim. Kadınlar bugün düzenli olarak stilistler tarafından tecavüze uğruyor, buna kendimi de dahil ediyorum. Bu, alçakça. Bir kadın, bodrum katında, bir köşede tecavüze uğrayabilir ya da belli bir şekilde giyinmeye yönlendirilerek tecavüze uğrayabilir" dedi.

Armani ayrıca moda dünyasındaki 'trendlere' karşı olduğunu, "Trendler değil, zamansız bir zarafet var olmalı. Trendlerden bahsedildiğini duymaktan bıktım" diye konuştu.

1975 yılında kendi adıyla kurduğu markasını dünya devine dönüştüren Armani, “Defilemde kısa etekler, uzun etekler, bol ve dar pantolonlar var. Kadınlara akla uygun her ihtimali kullanabilmeleri için maksimum özgürlük verdim” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milano Moda Haftası, Giorgio Armani,

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