Giovanni van Bronckhorst: "5-0'lık skoru hayatım boyunca unutmayacağım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ GÜN BUNUN KEYFİNİ ÇIKARDIKTAN SONRA LİG MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

"Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız."

"ÇOK ÖZEL BİR AKŞAM BENİM İÇİN"

"Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.