Girdiği eve doktor girmiyor! Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

25-50 metre uzunluğa ulaşabilen ağaçlarda yetişen ıhlamur, güçlü bir A vitamini deposudur. Özellikle kış aylarında bal ve limonla karıştırılıp birçok hastalığa karşı şifa olur. Özellikle grip ve soğuk algınlığı için tüketilen ıhlamurun faydaları, bildiklerinizden çok daha fazla.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Kabızlık için gerçek bir şifacıdır. Sindirim sistemini hızlandırır ve düzenli tüketildiğinde mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır.

Migren ağrılarını hafifletme özelliğine sahiptir. Kan basıncını düşürür.

Terlemeyi sağlayarak hastalıklara neden olan mikropların dışarı atılmasına yardımcı olur. Karanfille kaynatılan ıhlamur çayı, stres ve kaygıyı azaltarak rahatlamayı sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücudun sıcak kalmasına yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırma etkisi vardır.

ÖKSÜRÜĞE NEDEN OLAN BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

Ihlamur, düzenli olarak sıcak tüketildiğinde öksürüğe neden olan mikropların vücuttan atılmasını destekler. Solunum yolunda öksürükten dolayı meydana gelen tahrişi hafifletir. Bu etkilerinden faydalanmanız için düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir.

Karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca safra kesesi problemlerine karşı da etkili olduğu bilinmektedir. Kas spazmlarını azaltır.



