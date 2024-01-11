YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi

Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi

11.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Yöneticileri ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, nadir olarak görülen ‘Auto Brewery Sendromu’ hastalığının tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiklerini söyledi.

Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi

450 yataklı hastanelerinin toplam 2 bin 509 personel ile hizmet verdiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, son bir sene içerisinde 683 bin 581 hastaya poliklinik, 142 bin 225 hastaya da acil servis hizmeti sağladıklarını kaydetti. Kulaklı, hastanenin mevcutta yüzde 90 yatak doluluk oranıyla tam kapasiteyle çalıştığını, sağlık hizmetlerinde nüfusa bağlı olarak artan taleplerin karşılanması amacıyla yeni bir ek bina yapımı yönünde bakanlık ve yerel idareler nezdinde girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, bir çok spesifik branşın yanı sıra Giresun’da ilk olma özelliği taşıyan kapalı yöntem ile “Mide Kanseri” ameliyatı, kornea nakli, mikrodalga yöntemi ile karaciğer tümör tedavisi, tiroid nodüllerinde mikrodalga ablasyon tedavisi, menisküs transplantasyonu ve Doğu Karadeniz’de ilk olan Prostat Mr-Trus Füzyon Biyopsi işlemi gibi önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlattı.
Kulaklı, özellikle nadiren görülen ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde başta ABD olmak üzere yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda hasta talebi aldıklarını belirterek "Auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastaya tedavi verdik. Bu hastamız basında ’içmeden sarhoş olma’ gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu. Şu anda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldi. Orta Doğu’nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun’un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Aydın’a zirai don uyarısıAydın’a zirai don uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:39
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:51

Giresun Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Şebin eczanesi
Sebinkarahisar
Rana eczanesi
Alucra
Dikmen eczanesi
Tirebolu
Ahsen eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Eynesil
Bektaşoğlu eczanesi
Merkez
Aytuğ eczanesi
Gorele
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.