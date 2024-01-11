Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi

450 yataklı hastanelerinin toplam 2 bin 509 personel ile hizmet verdiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, son bir sene içerisinde 683 bin 581 hastaya poliklinik, 142 bin 225 hastaya da acil servis hizmeti sağladıklarını kaydetti. Kulaklı, hastanenin mevcutta yüzde 90 yatak doluluk oranıyla tam kapasiteyle çalıştığını, sağlık hizmetlerinde nüfusa bağlı olarak artan taleplerin karşılanması amacıyla yeni bir ek bina yapımı yönünde bakanlık ve yerel idareler nezdinde girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, bir çok spesifik branşın yanı sıra Giresun’da ilk olma özelliği taşıyan kapalı yöntem ile “Mide Kanseri” ameliyatı, kornea nakli, mikrodalga yöntemi ile karaciğer tümör tedavisi, tiroid nodüllerinde mikrodalga ablasyon tedavisi, menisküs transplantasyonu ve Doğu Karadeniz’de ilk olan Prostat Mr-Trus Füzyon Biyopsi işlemi gibi önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlattı.

Kulaklı, özellikle nadiren görülen ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde başta ABD olmak üzere yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda hasta talebi aldıklarını belirterek "Auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastaya tedavi verdik. Bu hastamız basında ’içmeden sarhoş olma’ gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu. Şu anda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldi. Orta Doğu’nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun’un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

