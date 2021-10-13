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Giresun Belediyesinden "çukurda köpek ölüleri bulunduğu" paylaşımlarına ilişkin açıklama

13.10.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Belediyesinden "çukurda köpek ölüleri bulunduğu" paylaşımlarına ilişkin açıklama

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi, kentte boş bir alanda açılan çukurda çok sayıda köpek ölüsü bulunduğuna dair sosyal medyada yer alan paylaşımların, doğal şekilde ölen köpeklerle ilgili olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, veterinerlik birimine bağlı hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada son günlerde gerçeği yansıtmayan asılsız bilgiler paylaşıldığı, bahsi geçen durumun doğal şekilde ölen hayvanların gömülme işlemleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Konunun belediyemizle ilgisi yoktur. Hayvanlar hayatı birlikte yaşadığımız yaşam dostlarımızdır. Onlar için hayattayken de yaşamları son bulurken de Giresun Belediyesi olarak tüm hassasiyetler sonuna kadar yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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