Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ”Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir” dedi.

(İHA)

