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Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

GİRESUN HABERLERİ  | 16.03.2020 08:22 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan’a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Yetkililerin "Kendinizi 14 gün boyunca karantina altında tutun" uyarılarını dikkate alan umreciler evlerinden çıkmayacaklar.

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ”Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Umre koronavirüs

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