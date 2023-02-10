YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun iş dünyası depremzedeler için seferber oldu

Giresun iş dünyası depremzedeler için seferber oldu

10.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ildeki etkisi ile ülkemizi yasa boğan iki büyük depremin ardından Giresun iş dünyası, yüzyılın en büyük afetinden etkilenen bölge için seferber oldu.

Giresun iş dünyası depremzedeler için seferber oldu

Bu kapsamda Giresun Valiliği önderliğinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle deprem mağduru bölgedeki illere ilk üç günde 27 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Süreçle ilgili bilgi veren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalara başlanmış ve akabinde lojistik yardım ağı 24 saat kesintisiz oluşturulmuştur. İlk etapta elektrikli ya da tüplü ısıtıcılar, battaniye ve kışlık kıyafetler ile su ihtiyaçları temin edilmiş ve Giresun Valiliğimizin planlaması dahilinde AFAD Genel Merkezi’nin bizlere ilettikleri bölgelere birinci grup yardım tırlarımız ulaştırılmıştır. Ardından ise tüplü ısıtıcı, su, çocuk bezi, çocuk maması, su deposu, battaniye, mont, kaban, bot, muhtelif gıda malzemeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri gibi acil ihtiyaçlar için Odamız bünyesinde oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla bir tedarik ağı kurulmuş ve çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. Bu vesileyle 15 milyona yakın insanımızı etkileyen iki büyük depremin izlerinin en kısa zamanda silinmesi adına gönderilen yardımlara yoğun ilgi gösteren Giresun iş dünyasına teşekkür eder, yardımların devamını dileriz”dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun’da 23 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek verilecekGiresun’da 23 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek
Anahtar Kelimeler:
deprem

Giresun Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:21
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.