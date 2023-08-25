YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun, Ordu ve Trabzon'da balıkçılar, yeni av sezonu için gün sayıyor

Giresun, Ordu ve Trabzon'da balıkçılar, yeni av sezonu için gün sayıyor

25.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon, Giresun ve Ordu'da tekne ve av ekipmanlarının bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılacakları günü bekliyor.

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi Giresun'daki balıkçı barınaklarında hareketli günler yaşanıyor. Kıyıda teknelerinin boya ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçıların birçoğu ekmek teknelerini suya indirdi.

İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasağın sona ereceği günü heyecanla bekliyor.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine, balıkçı teknelerinin çoğunun bakımlarının tamamlanarak denize indirildiğini söyledi.

Av ekipmanlarındaki işlemlerin de tamamlanmasıyla 1 Eylül'ü bekleyeceklerini ifade eden Arslan, iyi bir sezon geçirmeyi diledi.

Arslan, geçmişte mayıs ve ağustos arasında kıyı balıkçılarının çapariyle avlandığını belirterek, "İstavrit ile başlıyorduk. Haziran ve temmuz aylarında palamut çıkıyordu. Ancak bu yıl sezonun başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen bölgemizde palamut kendini net göstermedi." dedi.

Deniz suyu sıcaklığının bu yıl yüksek olduğuna işaret eden Arslan, "Balığın yumurta bıraktığı dönemlerde su ile uyum sağlaması gerekiyor, söyleyebileceğimiz en büyük etken bu." ifadesini kullandı.

Arslan, palamudun istenilen düzeyde avlanamaması halinde balıkçıların hamsi avına yönelebileceğini kaydederek, "Hamsinin erken avcılığına karşıyım, eğer hamsi avcılığı erken başlarsa erken biter, sezon da erken bitebilir." dedi.

ORDU

Ordulu balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, av sezonunun yaklaşmasıyla hızlandı.

Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta imece usulü ile yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, balıkçıların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirterek, onarılan tekne ve ağlara son rötuşların yapıldığını söyledi.

Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını dile getiren Karadeniz, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyerek mavi sulara açılacaklarını ifade etti.

Karadeniz, nisan ve mayısta deniz suyunun soğuk olması nedeniyle palamutların yeterince yavrulama yapamadığını tahmin ettiklerini aktararak, bu nedenle palamut avını oldukça az beklediklerini kaydetti.

Sezona istavrit avıyla başlayacaklarını belirten Karadeniz, "İstavrit göç balığı. Hiç yok dediğimiz anda çok miktarda avcılık olabilir. Balıkçılarımız sezona bu balığı avlayarak başlayacak. Biz sonuna kadar rızkımızın peşine düşeceğiz." dedi.

Karadeniz, hamsi avının geçen sezona göre daha erken başlayabileceğini öngördüklerini dile getirerek, vatandaşların bu sezon bol miktarda hamsi tüketebileceğini ifade etti.

Şu anda tezgahlarda satışa sunulan balıkların vatandaşlarca biraz pahalı bulunduğuna değinen Karadeniz, "Fakat bizler denize çıktığımızda inşallah bu fiyatlar yarı yarıya düşecektir. İnanıyorum ki vatandaşlarımız daha ucuza balık tüketebilecekler." diye konuştu.

Balık ağını onaran Numan Yılmaz ise sezona artık sayılı günler kaldığına işaret ederek, "Yeni sezon için balık ağlarımızı hazır hale getiriyoruz. 1 Eylül'de denize çıkarak ilk avımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu sezon palamut az görünüyor. İnşallah hamsiden yana mutlu oluruz." dedi.

TRABZON

Denizlerdeki av yasağıyla bakım ve onarım için kentteki tersanelere çekilen balıkçı gemilerinin 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma yürütülüyor.

Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisindeki tersaneler hem Trabzon hem de çevre illerden gelen balıkçılar dolayısıyla yoğun günler geçiriyor.

İlçedeki bir tersanenin Yönetim Kurulu Başkanı Rıfkı Başaran, AA muhabirine, ailecek 1937'den beri gemicilikle ilgilendiklerini belirterek, oğulları ve torunlarıyla çalıştığını söyledi.

Av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından mayıs ayından itibaren balıkçıların teknelerini, gemilerini tamirat ve tadilat için tersaneye getirdiğini anlatan Başaran, ay sonuna kadar gemilerdeki bakım ve onarım işlerinin tamamlanması için çalışacaklarını belirtti.

Başaran, balıkçıların Trabzon ve ilçeleri başta olmak üzere Rize, Ordu ve Sinop'tan teknelerini tadilat için tersanelerine getirdiğini ifade ederek, "Av yasağı başladığından beri 15 teknenin tamiratını yaptık. Sıcak hava şartlarından dolayı çok zor ve yoğun bir dönem geçirdik. Hala 7 teknenin boya ve makine değişimi başta olmak üzere tadilatlarını yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da ablasını tehdit eden eski eniştesini vurduBursa’da ablasını tehdit eden eski eniştesini vurdu
Motosiklet kazası: 1 yaralıMotosiklet kazası: 1 yaralı
Denizli’de eşzamanlı gıda denetimi yapılıyorDenizli’de eşzamanlı gıda denetimi yapılıyor
Anahtar Kelimeler:
Giresun Ordu Trabzon av yasağı deniz balıkçılar

Giresun Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:39
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:19
Yatsı
20:45

Giresun Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

Şenlikoğlu eczanesi
Dereli
Gürsoy eczanesi
Bulancak
Evren eczanesi
Eynesil
Nisan eczanesi
Sebinkarahisar
Pelin eczanesi
Tirebolu
Piraziz eczanesi
Piraziz
Şahin eczanesi
Yaglidere
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.