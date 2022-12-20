YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Giresun, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Giresun, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

20.12.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yöredeki turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder yaylasında kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu

Giresun, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylalar yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken bazı vatandaşlar araçlarıyla karlı bölgelere çıkmaya çalıştı.

Karın etkisini gösterdiği kentteki turizm merkezlerinden Ayder yaylasında güzel görüntüler oluştu.

Yetkililer, hava sıcaklığının düşmesiyle karın ilerleyen günlerde etkisini arttırabileceğini kaydetti.

Karayolları ekipleri, Ovit Tüneli bölgesinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise diğer bölgelerde yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de kar yağışı ile beyaza büründü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, karın ardından Uzungöl'de seyrine doyumsuz görüntüler oluştuğunu söyledi.

Tok, Uzungöl'ün her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü belirterek, karın ardından bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri de ilçeye davet etti.

GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında etkisini gösteren kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile şehri Sivas'a bağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda yağış sonrası Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de ata tohum seferberliğiRize’de ata tohum seferberliği
Diyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildiDiyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildi
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Uzungöl Giresun Rize Trabzon Ayder yaylası

Rize Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:32
Öğle
12:21
İkindi
14:39
Akşam
16:59
Yatsı
18:26
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.