Giresun, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylalar yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken bazı vatandaşlar araçlarıyla karlı bölgelere çıkmaya çalıştı.

Karın etkisini gösterdiği kentteki turizm merkezlerinden Ayder yaylasında güzel görüntüler oluştu.

Yetkililer, hava sıcaklığının düşmesiyle karın ilerleyen günlerde etkisini arttırabileceğini kaydetti.

Karayolları ekipleri, Ovit Tüneli bölgesinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise diğer bölgelerde yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de kar yağışı ile beyaza büründü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, karın ardından Uzungöl'de seyrine doyumsuz görüntüler oluştuğunu söyledi.

Tok, Uzungöl'ün her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü belirterek, karın ardından bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri de ilçeye davet etti.

GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında etkisini gösteren kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile şehri Sivas'a bağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda yağış sonrası Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

