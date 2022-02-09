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Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında hasar tespit çalışmalarına başlandı

09.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can: - "Bugün itibarıyla inceleme de başlatıyoruz. Yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal var mı? Bir kusur var mı? Bir ön inceleme başlatıyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, turizm fakültesi binasının çatısında dün çıkan yangınla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Can, Keşap ilçesindeki fakültede gazetecilere, dün fakülte binasında çıkan yangının nedeninin henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.

Giresun, Ordu ve Trabzon ile çevre ilçelerin itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında, binada ciddi hasar oluştuğunu aktaran Can, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Can, çalışmalar için 3 ekip oluşturulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Makine mühendisi arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunacaklar. Elektrik mühendisi arkadaşlarımız da kendi alanlarındaki hasarı tespit edecekler. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız da yine kendi alanlarıyla ilgili tespitler yapacaklar. Tespitlerimiz çok hızlı yapılacak. Bugün akşam ya da yarın rapor sunulacak. Tespitlerin ardından hızlı şekilde onarım çalışmalarına başlanacak."

Binada bu sabah kendisinin de incelemelerde bulunduğunu anlatan Can, "Havalandırma sistemi tamamen yanmış. Hatta bu yangını binanın içerisine çeken bu sistem olmuş. Bu sistem tümüyle devre dışı diyebiliriz. Tavanlar çok zarar görmüş. Yine bugün itibarıyla bir inceleme de başlatıyoruz. Yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal var mı? Bir kusur var mı? Bir ön inceleme başlatıyoruz." diye konuştu.

Can, 28 Şubat'ta ikinci eğitim döneminin başlayacağını, öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını da kaydetti.

Keşap ilçesinde bir okul binasının geçici olarak kendilerine tahsis edileceğini aktaran Can, fakülte binasında eğitim gören Keşap ve Dereli Meslek Yüksekokulları öğrencileri için de Giresun veya Keşap'ta uygun bina arayışlarının olduğunu sözlerine ekledi.

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