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Giresun Valiliği’nde Kurban Bayramı öncesi pandemi toplantısı

GİRESUN HABERLERİ  | 22.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler gözden geçirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler gözden geçirildi. İl Pandemi Kurulu sonrası mevsimlik fındık işçilerinin şehre kontrollü bir şekilde gelmeleri için alınabilecek önlemlerde görüşüldü.
Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Pandemi Kurulu toplantısında yaklaşan kurban bayramı nedeniyle oluşabilecek sosyal hareketlilik ve bulaş riskinin önüne geçebilmek nedeniyle alınan önlemler görüşüldü. Pandemi Kurulu toplantısının ardından 2020 yılı fındık hasadı öncesinde mevsimlik işçilerin Giresun’a kontrollü bir şekilde gelebilmeleri için alınan önlemler görüşüldü. Vali Ünlü, bayram öncesi kurban satışı ve bayram ziyaretleriyle ilgili vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Giresun’da vakaların artacağından endişe duyan Vali Ünlü, “Köylerimizde ve ilçelerimizde kısmi mahalle ve sokak karantinaları uyguluyoruz. Bunun en büyük nedeni taziyeler ve düğünler malesef. Bir tane temaslı 30 ile 35 kişiye farkında olmadan bu hastalığı bulaştırabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için bayram öncesi tedbirlerimizi aldık. Hem çarşı ve pazarlarda hem kurban kesim yerlerinde hem ibadethanelerimizde şehrimizin her yerinde trafikten sağlığa, zabita hizmetlerinden bütün sosyal hizmetlere kadar her alanda tedbirlerimizi gözden geçirdik” dedi.
Mevsimlik işçilerle ilgili bütün önlemlerin alındığı belirten Vali Ünlü, “Mevsimlik işçi konaklama tesislerinde misafir edeceğiz. Orada her türlü sağlık kontrolleri ve muayaneleri yapıldıktan sonra onları aracılar vasıtasıyla çalışacakları bahçelere ve bölgelere nakledeceğiz. Ola ki içlerinde pozitif vaka tespit edersek onları da karantina altında tutmak için tedbirlerimizi aldık. Diğer bahçelere geçmelerine diğer işçilerle ve gruplarla bir araya gelmelerine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hayırlı bir Kurban Bayramı geçirilmesi temennisinde bulunarak “İnşallah en kısa sürede hem ilimiz hem ülkemiz hemde dünyanın bu sıkıntılı süreci atlatmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

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