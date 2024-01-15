Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Dereli'de 1, Espiye'de 2, Eynesil'de 4, Görele'de 7, Keşap'ta 3 ve Tirebolu'da 4 olmak üzere 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, söz konusu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de ise kapalı olan 64 köy yolundan 56'sı ulaşıma açıldı. Kapalı olan Borçka'da 2, Şavşat'ta 6 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi ile Borçka-Hopa arasındaki Cankurtaran Tüneli bölgesinde buzlanmayı önlemek için belli aralıklarla tuzlama çalışması yürütüyor.

